Rucphense zwemclubs blij met plan voor gecombineerd buiten- en binnenbad

,,Wij zijn heel erg blij en verrast", zegt Lieske Smeekens, voorzitter van zwemvereniging De Flippers. ,,We kunnen meer trainen, het ledenaantal uitbreiden en grote wedstrijden in ons eigen dorp houden, eventueel samen met andere verenigingen. Er was vorige week toevallig nog een regioberaad met de KNZV waar het regionale tekort aan 50 meterbanen aan de orde kwam.”

Volledig scherm Twee leden van reddingsbrigade De Vuurtoren in actie tijdens een buitenexamen. © De Vuurtoren

Ook Reddingsbrigade De Vuurtoren is blij met het plan. De club zwemt in de zomer in het buitenbad van Oud Gastel en in de winter in Oudenbosch en in Rucphen. Een keer per week met zo'n vijftig mensen. Voorzitter Brigitte Bolijn: ,,Wij zijn al heel blij dat er überhaupt een voorziening blijft, want het is niet dik gezaaid in de regio.”

Misschien ook in winter met bootjes trainen

Een vijftig meter-bad is voor de reddingbrigade niet nodig, maar het huidige binnenbad van De Vijfsprong is met 8 bij 25 meter wel erg klein, zegt Bolijn. ,,Als het acht banen worden is dat fijn; kunnen we misschien ook in de winter met bootjes trainen.”

Flippers dacht dat overkapping heel duur zou zijn

Flippers is totaal verrast door de optie waarmee het college nu naar buiten komt. ,,Hier hadden we helemaal geen rekening mee gehouden omdat wij het idee hadden dat zoiets wel heel erg duur zou uitvallen. Maar kennelijk is het te doen.”

Clubs wel bang voor tariefsverhoging

Beide voorzitters zijn wel een beetje bang dat de tarieven omhoog zullen gaan. Bolijn: ,,Hoe meer water, hoe duurder het is om te verwarmen. Maar misschien kunnen we het, omdat het groter is, wel met minder uren af.”

Flippers gaat straks nieuwe leden werven

Flippers (zo'n 100 leden) heeft in de meerjarenraming al rekening gehouden met een verhoging van de tarieven, zegt voorzitter Smeekens. ,,Wij zitten laag qua contributie, dus we hebben nog wat speling. Voor ons is het belangrijk dat we straks ook nieuwe leden kunnen gaan werven omdat we meer trainingscapaciteit hebben.”

Volledig scherm De West-Brabantse Triathlonvereniging hield in 2017 een zogeheten Zwemloop in Rucphen. De club traint in De Vijfsprong. © wbtv

Zwembond KNZB die eerder nadrukkelijk pleitte voor het up-to-date maken van het binnenbad, was niet bereikbaar voor een reactie. En ook de West-Brabantse Triathlon Vereniging die in Rucphen traint, was nog niet bereikbaar.