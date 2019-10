Rucphense wethouder schiet hotelplan Van Hal af

RUCPHEN - Het hotelplan van oud-politicus Jan van Hal maakt volgens wethouder Martien de Bruijn geen kans op een plek in de Rucphense Binnentuin. Dat plan voorziet in een hotel met sporthal op de plek van zwembad De Vijfsprong. ,,Wij willen eerst verder met partijen waarmee we al langer praten’’, reageert De Bruijn. Van Hal betreurt die opstelling en zegt dat zijn voorstel concreet én rendabel is.

Wethouder De Bruijn weet sinds een half jaar van het idee om een luxe hotel met 50 tot 60 kamers te bouwen. ,,Wij hebben een aantal malen met Jan gesproken.’’ Probleem is volgens hem dat het is ingetekend op andere plek dan het bestemmingsplan toestaat: rond De Vijfsprong, in plaats van aan de Baanvelden, net om de hoek. ,,Dat past echt totaal niet. Ik heb laten weten dat we zijn plan voorlopig parkeren.’’

De wethouder meldt tevens dat hij al langer in gesprek is ‘met een aantal partijen’, zonder namen te geven. Snowworld, dat Skidôme van Nicky Broos overnam, acht hij wel ‘belangrijk ‘ in relatie tot de invulling van het recreatiegebied. Vooral omdat nog wordt gepraat over een huisjespark dat aan de sportvoorzieningen gekoppeld kan worden. Een hotel in die nabijheid is volgens De Bruijn dan ook ‘de meest geëigende plek’. Wel zou dat kleiner uitvallen dan zakenman Van Hals plan: circa 45 kamers.

Op de vraag wanneer de gesprekken met andere kandidaten tot concrete resultaten leiden, zegt de wethouder: ,,Tussen nu en een afzienbare termijn.’’ Uiteindelijk houdt hij het op het eerste kwartaal van volgend jaar. Van Hal ziet echter nog alle ruimte voor overleg. Hij benadrukt dat zijn plan het eerste concrete is. ,,Er zat ook een bod in op De Vijfsprong.’’ Volgens de voormalige CDA-bestuurder is het zwembad uit zijn voorstel zijn gehaald toen bleek dat de raad een eigen route koos: een overdekt bad, waarvoor maximaal zes miljoen wordt uitgetrokken.

Volledig scherm Impressie van de achterzijde met rechts (wit) het hoteldeel en (donker) een sporthal. © Architectenalliantie

Van Hal: ,,Het mooie van ons plan is dat het gemeente niets kost.‘’ Dat kan door faciliteiten te bundelen, verwijst hij naar multifunctioneel gebruik van de geplande sporthal. Een kleiner hotel noemt hij ronduit een risico voor de exploitatie. ,,En dat krijg je ook niet vol met alleen toeristen.’’ Van Hal stelt zelfs dat een dergelijke aanpak kan leiden tot een migrantenhotel in de Binnentuin.