Rucphense wethouder neemt meteen voortouw in onderzoek aanvliegroute Seppe

Scenario's

Om de vaart erin te houden, had Voeten al wat voorwerk gedaan. Hij houdt vier mogelijke scenario's over. Naast handhaven van de huidige aanvliegroute is dat een kleine aanpassing ten westen van Rucphen, aan de oostzijde van Sint Willebrord of tussen min of meer industrieel gebied tussen Etten-Leur en de gemeente Rucphen in. ,,Als we de voor- en nadelen klinisch afpellen komen we al een heel eind. Met inachtneming van de politieke en maatschappelijke haalbaarheid valt er beslist iets te bereiken'', was Voeten optimistisch gestemd.