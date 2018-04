Rucphense wethouder met een glimlach door het lint

RUCPHEN - De gemeente Rucphen heeft er 1074 meter fietspad bij. Door ‘strubbelingen met het weer’ (regen en kou) is de oplevering van het sfeervolle slingerpad langs de Bernhardstraat vertraagd.

Oplevering in februari is niet gehaald, erkent uitvoerder Dura Vermeer. Dat neemt niet weg dat wethouder Martien de Bruijn woensdag met een grote glimlach het fietspad langs de rondweg op passende wijze in gebruik stelde. Door met een fiets door een geïmproviseerd lint te rijden.

Meevaller

,,Het is een stuk goedkoper uitgevallen dan geraamd’’, meldde de wethouder van financiën én van omleiding tevreden. Hoeveel precies moet uit de nacalculatie blijken, als er met Dura Vermeer wordt afgerekend. De gemeente Rucphen wist zich bovendien al voor de start van dit project verzekerd van een kwart miljoen steun van de provincie. ,,Een meevaller’’, aldus De Bruijn.

Veiliger

Het tekent het belang dat aan het fietspad wordt gehecht. Onder druk van omwonenden is afgezien van de ‘fietssuggestiestrook’ die aanvankelijk was voorzien. Ook dat is goed geweest, is het oordeel achteraf. ,,Een vrijliggend fietspad is veel veiliger.’’ Die aanleg werd mogelijk omdat bewoners ook vrij soepel een stuk voortuin afstonden. Als tegenprestatie maakte Dura Vermeer hun tuin weer op orde.