Rucphense wethouder: ‘Borden randweg te vroeg geplaatst’

De wethouder verzekert dat de verkeersborden alsnog van een zak worden voorzien, om duidelijk te maken dat ze niet in gebruik zijn. ,,Dat zal vandaag gebeuren. We weten dat dit precair ligt.’’ Volgens Lazeroms waren de borden al wel besteld, maar stonden ze er eerder dan zijn bedoeling was. Hij ontkent met klem dat het plaatsen ervan bedoeld is als provocatie.

Hoorzitting

De woede van omwonenden is evenwel groot omdat de borden er zo kort na een uitgebreide hoorzitting al stonden. Zij deden dinsdagmiddag nog een oproep geen overhaaste stappen te nemen die tot meer verkeer op de randweg konden leiden. Pak eerste de huidige overlast aan, was de boodschap. .,,Onze argumenten worden dus totaal niet meegewogen’’, is nu de bittere conclusie van Claudia Boeren. ,,De volgende dag stonden ze er al’’, weet Ria van Meer.

Ron Kerkhof, al jaren in gevecht met de gemeente over de manier waarop de weg is aangelegd zegt: ,,Ik voel me gewoon belazerd.’’ Hij ziet in de jongste ontwikkeling aanleiding om een klacht in te dienen tegen gemeentelijk beleidsambtenaar Ad Schrauwen.,,Die weet dus niet hoe de Verkeerswet in elkaar zit’’, verwijst hij naar het plaatsen van de borden. ,,Inmiddels staan er overal borden die er niet horen te staan, zonder dat er een besluit over is genomen.’’