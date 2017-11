Rucphense voetbalclubs krijgen nieuwe doelen

Volgens de VVD hebben sommige voetbalclubs de laatste jaren te weinig onderhoudsbijdragen van de gemeente ontvangen. Daarom wilde de fractie 79.000 euro vrijmaken. Het merendeel daarvan, 45.000 euro, moest worden aangewend ter compensatie van achterstallig onderhoud en een eenmalige verhoging van de bijdrage. De RVP stelde in een motie dat er inderdaad onduidelijkheid was ontstaan over het accommodatiebeleid, en vroeg het college om opheldering.

Die kwam er, van wethouder De Bruijn van financiën. ,,Er is inderdaad wat onduidelijkheid ontstaan, doordat er op basis van een halve discussie in de commissie ramingen worden opgevraagd'', erkende hij het standpunt van de RVP-fractie. ,,Volledige duidelijkheid over deze kwestie kan ik pas geven als u als raad uw wens kenbaar heeft gemaakt, dat is de eerste stap.'' Het VVD-amendement sloeg volgens hem een paar stappen over. ,,Dit gaat veel te kort door de bocht, u kijkt te weinig naar andere problematiek. Zo makkelijk kunnen we de portemonnee niet trekken, dit lijkt wel Sinterklaastijd.'' Nadat beide partijen water bij de wijn deden, bleef 34.000 euro over, voor vervanging van doelen. Dat voorstel kreeg de steun van de gehele raad.