Rucphense verenigingen pas na carnaval naar nieuwe Agora-gebouw

RUCPHEN - In oktober hadden de gebruikers van De Louwen eigenlijk al afscheid genomen van hun oude buurthuis. In het hartje van Rucphen is intussen immers een prachtig nieuw pand verrezen, dat ook onderdak gaat bieden aan de activiteiten die in De Vaart plaatsvinden. De verenigingen moeten echter nóg wat meer geduld oefenen. Niet half januari maar pas na de carnaval gaan ze nu naar het nieuwe Agora-gebouw.

Dat de oplevering van de Multifunctionele Faciliteit (MFA) wordt vertraagd omdat de brandveiligheid nog niet op orde is, was al bekend. Maar volgens wethouder Cees Evers gaat het nog tot 14 februari duren voor Agora klaar is. ,,Elke dag dat het langer duurt is een dag te veel’’, stelt hij wel.

In samenspraak met de uitvoerder is besloten de schuldvraag even te laten rusten. ,,We waren verbijsterd toen we het hoorden en nu wijst iedereen naar elkaar’’, laat Evers nog wel los. Om echter vervolgens te benadrukken dat een gang naar de rechter zowel voor de uitvoering van het werk als voor de kosten veel onzekerheid oplevert. De wethouder hint dat een minnelijke schikking in de maak is. Die zal echter binnen het budget van het project moeten blijven, zegt hij richting politiek.

Specialisten schaars

Om alsnog brandwerende materiaal in Agora aan te brengen zijn specialisten nodig, die op het moment schaars zijn. Een deel van het al afgetimmerde dak zal opnieuw open moeten. Die klus wordt vanaf volgende week opgepakt, meldt de wethouder.

Bestuurslid Peter van Dorst in het met verhuisdozen gevulden kantoortje in De Louwen.

,,Het is zuur’’, zegt Ron van Dorst van het Agora-bestuur, die moed put uit de wetenschap dat de veiligheid in de nieuwbouw prioriteit heeft. In een vrijwel verlaten De Louwen staan al geruime tijd de dozen van de gebruikers opgestapeld. ,,We waren toen graag naar de nieuwbouw gegaan. Maar dat het later wordt heeft als voordeel dat de kinderziektes er uit zijn. Toch is het een tegenvaller, want we lopen activiteiten mis.’’

Klaar met ze

Tegelijk blijkt meer en meer dat de oude buurthuizen ‘op’ zijn. ,,De helft van de tl-verlichting in de grote zaal valt uit en de verwarmingsketel heeft horen. Het is net of ze weten dat het klaar met ze is’’, lacht hij. Toch zal het carnaval nog in De Louwen worden gevierd, denkt hij. De vele handafdrukjes die in oktober bij het afscheid van het oude gebouw zijn achtergelaten geven het nog een beetje kleur. ,,We toen een veiling van spulletjes gehad om geld voor de nieuwe inrichting bijeen te brengen. Met een handdruk voor een euro.’’