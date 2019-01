Rucphense toneelclub bestaat 100 jaar: ‘Altijd lachen, gieren en brullen op de repetitie’

Quote We zijn er echt op vooruit gegaan Ries van Dorst Volhardend zijn ze zeker en zonder vlijt was het evenmin gelukt de honderd jaar vol te maken. Toneelclub Vlijt met Volharding uit Rucphen wil het komend jubileumjaar dan ook lekker vieren. Met een receptie, een feest, een jubileumboekje en natuurlijk weer een vrolijke voorstelling.



Voor het eerst spelen de ongeveer 25 leden op het grote podium van het nieuwe gemeenschapshuis Agora en daar hebben ze allemaal 'stikveul zin in'. ,,Niet te vergelijken met De Vaart", zegt Ries van Dorst, al jaren de man van licht en geluid van Vlijt met Volharding. ,,We konden onze eigen lichtinstallatie verkopen want in Agora is een prachtige installatie waar alles met een druk op de knop gebeurt. Een groot scherm achterin, we zijn er echt op vooruit gegaan."

Souffleuse

Quote We zijn een soort familie Annemieke Schrauwen En een prima akoestiek, vult Annemieke Schrauwen aan. ,,In De Vaart was het lastig je verstaanbaar te maken, dat gaat in Agora veel gemakkelijker, al is de zaal stukken groter." Annemieke speelt zelf niet meer, ze werd souffleuse nadat iemand anders er jaren geleden mee stopte. ,,Er waren sowieso te veel vrouwen en ik vind souffleren leuk, omdat je alle rollen mee aanleert. Je moet op het juiste moment iets fluisteren, precies als je denkt dat een speler het nodig heeft.”



Dat juiste moment, dat kun je alleen aanvoelen wanneer je de spelers goed kent. En dat is in geval van Vlijt met Volharding zo, zegt ze, want het is een echte vriendenclub. ,,De sfeer, samen naar een nieuwe uitvoering toewerken. Het is altijd lachen, gieren, brullen op een repetitieavond, nog meer dan bij een uitvoering. Veel leden kennen elkaar al lange tijd en gaan ook buiten de repetitieavond met elkaar om. We zijn een soort familie."

Quote Mensen vermaken, dat is ook waarvoor we het doen Mart Schrauwen Dat je elkaar door en door kent, is ook gemakkelijk bij het verdelen van de rollen, zegt Mart Schrauwen, sinds 20 jaar regisseur. ,,Iedereen geeft van tevoren op of hij of zij meedoet en daar kies je een stuk op uit. Dat doet de leescommissie. Neuh, daar is nooit gedoe over. En ook niet over de rolverdeling. Er zijn goede en minder goede spelers, ik probeer mensen soms een uitdaging te geven met een grotere rol. De meesten spelen het liefst een rol die dicht bij henzelf ligt.”



Vlijt met Volharding brengt blijspelachtige stukken. ,,Zo hebben we eens een detective gespeeld, Misdaad aan het meer, in 1995. Dan zeggen de mensen die komen kijken 'het was wel mooi, maar volgend jaar willen we weer lachen'. Mensen vermaken, dat is ook waarvoor we het doen."

Lagere school

Het stuk van dit jaar is vermoedelijk een schot in de roos. Het heet Komkommer en Kwel en speelt zich af in een zesde klas van een lagere school in de jaren zestig. ,,Zo'n leuk gezicht als je zo'n lange kerel in kinderkleren bij zo'n kleine schooljuffrouw voor het bord ziet staan. Dan is er nog niks gezegd en lig je al dubbel."

Vlijt met Volharding heeft het toneelstuk een beetje 'ver-rucphenst'. ,,Eigenlijk heet de juf Pals, maar wij noemen haar juffrouw Nuyts, zij gaf in de jaren zestig les op de jongensschool en juffrouw Lemmens stond op de meisjesschool. Te langdradige stukken laten we er wel eens uit of als iets te moeilijk uitvoerbaar is, bijvoorbeeld als een jongen in een boom moet klimmen of zo."

Daar raken we een moeilijk puntje, de toneelclub is aan het vergrijzen en soepel een boom inklimmen wordt dan wat lastig. Het oudste lid is Jo Gaarenstroom van 85 jaar oud, die vroeger de sterren van de hemel speelde, maar 'in ruste' is, het jongste lid is Anke Koeyvoets, van halverwege de dertig. Jongeren zijn nauwelijks warm te maken om in een plaatselijk toneelstuk te staan, zegt het bestuursdrietal.

Quote Er waren ooit in de gemeente Rucphen acht toneel­clubs, daar zijn er nog drie van over, waaronder wij. Mart Schrauwen

Peeperklips

,,We hebben het wel geprobeerd, onder meer via scholen, maar het kwam niet van de grond. De jeugd van Peeperklips stroomt niet door wanneer ze wat ouder worden. Van de andere kant, er waren ooit in de gemeente Rucphen acht toneelclubs, daar zijn er nog drie van over, waaronder wij. Toneelspelen wordt iets uit het verleden. Honderd jaar geleden was er niks ter vermaak, dat is enorm veranderd."

Zaterdag 19 januari: receptie in Agora. Uitvoering op zaterdag 16, zondag 17 en zaterdag 23 maart. Aanvang op zaterdag om 19.30 uur, zondag 14.00 uur.