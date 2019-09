Rucphense PVV wil hulp voor mensen met hoge nood

De PVV wil hom of kuit op de vraag of de gemeente Rucphen compassie toont voor mensen met incontinentie. Hij wil een gemeentelijke lijst met gelegenheden waar ook fietstoeristen terecht kunnen in geval van hoge nood. ,,Een toiletregister op internet, als een soort service.’’

Voorman Ad Vissenberg heeft de andere partijen in de raad opgeroepen antwoord te geven op die vraag, die hij over veertien dagen in een motie voorlegt. Hij vreest dat bij verschillende fracties nog misverstanden bestaan over zijn intenties. Tijdens overleg in de adviescommissie Maatschappelijke Zaken overheerste dinsdagavond de twijfel over het nut van extra stappen, omdat er in winkels en gemeenschapshuizen wc’s zijn. Vanwege de hoge kosten –geraamd op meer dan een ton- is er geen draagvlak voor de aanleg van openbare toiletten.