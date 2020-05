Rucphense PVV laakt digitaal vergaderen zonder beelden

Dat laatste is niet gebeurd. College en raadsleden waren via livestream wel te horen, maar niet te zien. ,,Op deze wijze vergaderen komt de transparantie richting Rucphense inwoners niet ten goede‘’, zegt PVV-raadslid Brigitte Clercx.

Livestreamen

Begin april stelde haar fractie al vragen over de benodigde faciliteiten voor het livestreamen. Clercx ging er vanuit dat de gemeente Rucphen zich zou voorbereiden op de nieuwe vergadertechniek in alle openbaarheid. ,,Net als in de Gemeentewet dienen ook vergaderingen onder de Spoedwet openbaar te zijn. We hebben daar meermaals naar gevraagd, maar geen afdoende antwoorden gekregen.‘’

Een digitale proefvergadering begin mei bood geen soelaas. De vergaderingen zijn alleen via Radio Rucphen FM te beluisteren. Een paar dagen later stelt de gemeente plaatst de audio opnamen beschikbaar op haar website. Clercx dringt er in vragen aan het college nogmaals op aan dat digitale raadsvergaderingen voortaan voor iedereen live met beeld en geluid te volgen zijn. De uitnodiging voor de commissie economie, ruimtelijke ordening en milieu van 3 juni belooft volgens haar niet veel goeds. In de aankondiging staat dat de vergadering na een aantal dagen terug te luisteren is via het raadsinformatiesysteem.