Rucphense PvdA niet gerust op hulp in huis

RUCPHEN - In Rucphen zijn het afgelopen jaar concrete stappen gezet om de onvrede over de huishoudelijke hulp het hoofd te bieden. Nadat aanvankelijk 44 bezwaren waren ingediend zijn er op dit moment nog twee over, laat de gemeente weten. Het PvdA-raadslid Ad Jongenelis, dat kritische vragen stelde, blijft echter ontevreden. ,,Ze weten dat ik het hier niet bij laat zitten.’’

Zo stoort het Jongenelis dat het college geen antwoord leverde op de vraag hoeveel officiële bewaren er binnenkwamen. Bij navraag komt alsnog het cijfer 44 uit de bus. Ook zijn punt dat alleen de mensen die klaagden werden geholpen blijft overeind staan. Jongenelis stelde vooraf dat veel mensen te bedeesd zijn om aan de bel te trekken; bevindingen die de KBO onderschreef. ,,Er wordt nog steeds niet gepraat over uren, terwijl het daar in de praktijk wel over gaat. Die mensen zijn allemaal uren kwijt en zo krijgen ze het ook van hun hulp te horen’’, zegt hij.

Schoon en leefbaar

Op de vraag wat er met de bezwaren is gedaan meldt de gemeente dat er ‘extra is geïnvesteerd’ om de klachten bij de overgang van een uren-indicatie naar een indicatie op resultaat (ook wel: ‘een schoon en leefbaar huis’) op te lossen. Ook werd het tarief van zorgaanbieders verhoogd en was er intensieve controle op de uitvoering van het werk. Daarvoor is een extra kwaliteitsmedewerker ingezet, kreeg Jongenelis te horen. Eind 2017 voerde de gemeente is nog overleg met de zorgaanbieder om de nog openstaande bezwaren (toen 17) op te lossen. Inmiddels zijn die dus vrijwel geheel weggewerkt.

Tussenoplossing

Als tussenoplossing zijn tot eind 2019 de uren aangepast, wat volgens het college in lijn is met recente rechtbankuitspraken.,,Wij erkennen dat een dergelijke handelwijze niet optimaal is’’, staat in de antwoorden. De Centrale Raad van Beroep moet nog met een oordeel komen. ,,Ik ben bang dat we daar op moeten wachten’’, reageert Jongenelis.