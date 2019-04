Rucphense politici tevreden met versoberd plan Leisurepark Binnentuin

Exploitatie gemakkelijker door toepassen Crisis- en Herstelwet

Grondprijs hotel hoger dan de rest

Voor de twee beoogde vakantieparken is belangstelling, liet wethouder Martien de Bruijn al eerder weten; die grond is nog in handen van particulieren. Voor een hotel met zo'n veertig kamers is de animo minder helder, maar die grond is wel van de gemeente.

De prijs daarvan is aanzienlijk hoger dan waarmee voor andere attracties rekening werd gehouden. ,,Als je het over een dierentuin hebt, praat je over tien euro per vierkante meter. Bij een hotel is dat misschien wel 250 euro per vierkante meter. Dat scheelt vele tonnen in de grondexploitatie.”