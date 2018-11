Rucphense politici hebben veel kritiek op afgeslankte sportnota: vaag en ambitieloos

Vaag en niet getuigend van een visie op sport en bewegen, vond Marion Buijk van D66. ,,Beleid is het stellen van doelen die je binnen een bepaalde tijd wilt halen. Die staan hier niet in. Er staan geen doelstellingen in over toegankelijkheid, er worden geen doelgroepen genoemd, geen streefcijfers. Hoe kunnen wij als raad de ambities van dit college nou toetsen?” Buijk stelde aan het begin van de vergadering al voor het hele stuk om die reden maar helemaal niet te bespreken. Maar daarin gingen de andere fracties niet mee.

Samenvatting

Barry van de Luijtgaarden van de VVD noemde de 8 pagina's tellende nota 'weinig nuttig’ en vroeg zich af hoe het stuk tot was gekomen. ,,Dit lijkt wel een samenvatting van de vorige sportnota.”

Tot op zekere hoogte is dat zo, bleek uit de reactie van wethouder Martien de Bruijn. ,,We hebben de vorige, zeer uitgebreide nota teruggebracht tot dit stuk dat richting geeft aan waar we naar toe willen: mensen in Rucphen aan het sporten en bewegen krijgen. Het huidige budget is daarbij het kader. Onhaalbare doelstellingen hebben we geschrapt.”

Volledig scherm Wethouder Martien de Bruijn in 2009 aan trainen op de fiets. © peter van trijen/pix4profs

Nieuw is volgens hem de aandacht voor de gehandicaptensport die de gemeente op individueel niveau wil ondersteunen. ,,En als er nieuwe sporten populair worden in Rucphen, zullen we dat te zijner tijd afzonderlijk wegen.”

Goedkeuren

Voor D66 bleef het onderscheid tussen beleid en uitvoering te onduidelijk en daarin kreeg de fractie steun van onder meer de PVV die vond dat beter maar op papier gezet kan worden welke doelgroepen extra aandacht krijgen en hoe. ,,Dan is er geen onduidelijkheid over wat we nu eigenlijk goedkeuren”, zei Ad Vissenberg.

Tussenstap