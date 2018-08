Rucphense kinderen op reis door fantasiewerelden

De Foodstoet: culinaire pret in Roosendaal

17:00 ROOSENDAAL - Van vrijdag tot en met zondag staan er 32 foodtrucks in het Vrouwenhofpark voor de eerste editie van De Foodstoet Roosendaal, een festival dat al wel eerder plaatsvond in Bergen op Zoom. Organisator Maarten Rikken heeft er zin in. ,,De basis van De Foodstoet zijn de foodtrucks waar eten uit verschillende wereldkeukens wordt geserveerd, maar het programma eromheen is ook echt gaaf. We hebben iedere centimeter van het terrein nodig."