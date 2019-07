Rucphense is zwaar teleurgesteld: ‘Niemand die het voor omwonenden randweg Rucphen opneemt’

Ze woont in de omgeving van de Verlengde Vosdonkseweg en trok twee maanden geleden aan de bel namens enkele bewoners die last hebben van het verkeerslawaai. ,,Toen we hier 9 jaar geleden kwamen wonen, was het heerlijk rustig, maar na de komst van de weg is dat voorbij", schreef ze.

‘Voor de verkiezingen wordt er van alles beloofd’

Concreet vroeg ze de gemeenteraadsfracties te onderzoeken of de weg en het toegestane geluid wel aan de normen voldoen. Maar op D66 na, reageerde geen van de fracties, stelt ze in een nieuwe brief aan de gemeenteraad.

,,Voor de verkiezingen wordt er van alles beloofd, maar wie komt er nu voor ons op? Niemand die zegt: we schakelen een extern bureau in voor een geluidstest of voor een controle of de geluidswal wel deugt. Nee, dat moeten we zelf betalen en regelen.”

Volledig scherm Te dunne spijlen in de schanskorven, niet goed gestapelde stenen, gaten in de binnenste platen van de korven, onvoldoende geluiddempend asfalt. Er deugt van alles niet, zeggen omwonenden van de nieuwe randweg in Rucphen. © Claudia Boeren

Intussen is er twee weken geleden een hoorzitting geweest waarop mevrouw Boeren haar officiële klacht mondeling kon toelichten. Daarin werd onder meer toegegeven dat er niet het juiste, geluiddempende asfalt is gebruikt voor de weg, maar volgens de adviseur van de gemeente maakt dat voor de geluidsproductie niet zo veel uit.

Volledig scherm Raadslid Heidi Vos: ‘Randweg nodigt uit tot hard rijden'. © TONNY PRESSER

Heidi Vos van D66 liet in haar antwoord aan Boeren weten dat ook zij de indruk heeft dat de randweg uitnodigt tot hard rijden, terwijl de weg en ook de geluidswal zijn berekend op maximaal 50 kilometer per uur.

Vos had toen de indruk dat er 'een beetje beweging’ is bij het college omdat wethouder Martien de Bruijn intern zou bekijken welke maatregelen mogelijk zouden zijn om de snelheid te verlagen.

Er komt een smileybord, zegt de wethouder

Volgens De Bruijn is het 'vrijwel zeker dat er een smiley-bord wordt geplaatst’. ,,Maar wanneer, dat durf ik nog niet te zeggen", zei hij gisteren. ,,Ik heb nog geen definitief uitsluitsel van de interne werkgroep verkeer.”

Claudia Boeren hoopt dat de raadsfracties de geluidsproblematiek van de Verlengde Vosdonkseweg in de eerst volgende commissievergadering opnieuw willen bespreken.

Volledig scherm Raadslid Johan van den Beemd: ‘Randweg leeft absoluut’ © RAMON MANGOLD

Volgens Johan van de Beemd (RVP) leeft de randweg zeker onder de politici, maar zijn de raadsleden eigenlijk niet deskundig genoeg op terrein van geluid. ,,Als ambtenaren zeggen dat Rucphen voldoet aan de normen, moeten we dat aannemen.”

Volledig scherm Raadslid Ad Vissenberg: ‘We blijven zeker vragen stellen. Het is een belangrijk onderwerp.’ © Herbert Kats

Ad Vissenberg (PVV) heeft wél gereageerd op het schrijven van Claudia Boeren zegt hij. ,,En we hebben vragen gesteld in de commissievergadering. Dat blijven we ook zeker doen. Het is een belangrijk onderwerp.”

De overige fracties waren wegens vakanties gisteren onbereikbaar voor een reactie.