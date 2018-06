Rucphense hockeyclub Mistral houdt zorg ondanks toezegging

RUCPHEN - Voor Mistral gloort na meer dan zes jaar van gekissebis een hoognodige opknapbeurt. Het gemeentebestuur van Rucphen staat op het punt om 15.000 euro uit te trekken voor achterstallig onderhoud. Voorzitter Dennis Kubinek van de hockeyclub: ,,Er komt licht in de tunnel. Ik ben hartstikke positief over die ommezwaai. Maar ik ben ook heel angstig over de invulling van dit voorstel.’’

Volledig scherm Dennis Kubinek © Herbert Kats Hij maakt zich met name zorgen over de ramingen die onder het wegwerken van achterstallig onderhoud liggen. Kubinek wil concrete offertes zien. ,,Niemand weet nu wat het écht kost.’’ Mistral maakte in 2012 om die reden een voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de gronden en ziet nog geen reden om te tekenen zo lang er onduidelijkheid is.

Kubinek is verrast door het plan dat aan de raad is voorgelegd. Hij hoorde al wel dat het college tot de slotsom was gekomen dat wat voor de voetbalclubs geldt, ook voor andere verenigingen moet gelden. Omdat die in november de toezegging kregen dat de goals vervangen worden, is die lijn nu doorgetrokken. Mistral hamert al tijden op de noodzaak om de slagplanken langs het hockeyveld aan de Binnentuin te vernieuwen. ,,Men wil dus niet langer met twee maten meten’’, constateert de voorzitter tot zijn vreugde.

Over het hele plaatje is hij minder te spreken. ,,Er komt nu een tegemoetkoming. Maar er is ook een vervanging van de dakbedekking nodig. We weten niet wat voor narigheid er nog onder zit. Wat gebeurt er als daar nog voor 10.000 euro voor nodig zijn? De gemeente weet al dat het kwalitatief niet goed is.’’

PVV-vragen

Volledig scherm Ad Vissenberg © Archief BN DeStem Ook de fractie van de PVV ziet nog onduidelijkheden met betrekking tot de Binnentuin. ,,Er is sprake van een koerswijziging, maar ik denk dat het ook niet anders kon’’, zegt fractievoorzitter Ad Vissenberg. De partij wil schriftelijk antwoord op een reeks vragen na een tirade van Skidôme-directeur Nicky Broos in BN DeStem. Die repte van een trendbreuk nu de plannen zich vooral concentreren op de behoefte van sportclubs en minder op aspiraties van landelijke allure.