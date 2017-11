Rucphense Giel Lambregtstocht kan geen 'pijl' trekken op het weer

,,We hebben dan ook de steun van 88 vrijwilligers.’’ Die zijn ook hard nodig om na afloop alles weer netjes op te ruimen, want de tocht gaat door kwetsbare natuur.

Niettemin, die pijlen die de weg wijzen door de Rucphense bossen, het landgoed jachthuis Schijf, de oefenterreinen van Defensie en de Essense duinen, zijn toch echt wel een puntje van zorg. Ze zijn onmisbaar om de deelnemers, vorig jaar 1300, op het juiste pad te houden.

,,We hebben kunststof pijlen aangeschaft, die met elastiek aan de bomen worden aangebracht. Dat is wel wat meer werk, maar ze hebben een mooie uitstraling’’, legt Van Ginneken geduldig uit. De pijlen worden, naar wens van Natuurmonumenten en tegenwoordig ook Defensie, niet meer vastgeniet. ,,Zo leveren we een bijdrage aan het in standhouden van de natuur. Nietjes trekken de boom kapot.’’

Volledig scherm De makkelijk verwijderbare pijltjes die de route markeren © FC Brabantia

Om ze op de zaterdag vóór de toertocht aan te brengen zijn toch zeker een man of 12 tot 14 nodig, rekent Van Ginneken voor. ,,Dat gaat allemaal niet op een uur. Pas in de middag zijn ze klaar.’’ Op zondag 3 december vertrekken de eerste wielerliefhebbers al om 8.oo uur en is te tijd te krap. ,,We gaan namelijk om 7.00 uur nog eens het hele parcours controleren.’’ Op de fiets, in verband met de beschermde natuur, en met reserve-pijlen op zak.

Voor het uitzetten van de routes zijn zo’n 650 van de helgele kunststof pijlen nodig. ,,En vorig jaar, het eerste jaar, waren we er een stuk of veertig kwijt.’’ Ze werden deels teruggevonden in slootjes, wat volgens Jos van Ginneken kan duiden op kwajongensstreken. ,,Maar als we er steeds zo veel kwijtraken, dan moeten we over een paar jaar een nieuwe voorraad aanschaffen.’’

Volledig scherm Jos van Ginneken van FC Brabantia © Herbert Kats

Jos van Ginneken praat met een schat aan ervaring. Hij is al meer dan dertig jaar lid van de FC Brabantia. ,,Wist je dat we eigenlijk in Zegge zijn opgericht?’’, vraagt hij nog. De tocht is voor iedereen goed te rijden, verzekert hij. ,,Wie goed is, rijdt gewoon wat harder dan de rest.’’

De uitstraling van de Giel Lambregtstocht ontstijgt echter al lang de regio West-Brabant. ,,We schrijven elk jaar ook onze zusterverenigingen aan’’, verklaart hij het vaak zo grote deelnemersveld. ,,Maar als het weer tegenzit, komen juist de mensen van veraf niet zo snel.’’