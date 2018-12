Rucphense burgemeester gaat lobbyen voor snellere aanpak ondermijning

Motie

Ze doet dat omdat de gemeenteraad dat nodig vindt. Het CDA had er een zogeheten motie over opgesteld omdat ondermijning (verwevenheid boven- en onderwereld, FI) ‘een steeds groter probleem wordt in de gemeente Rucphen en de hele provincie Brabant’.

Veiligheid

,,De Ondermijningswet is nog steeds niet van kracht, terwijl die toch al voor de zomer beloofd was", zei CDA-woordvoerster Tosca Goorden. ,,Het betekent dat de veiligheid van onze inwoners steeds meer in het geding is.”

Burgemeesters

De CDA-fractie, gesteund door D66, RVP, PvdA en VVD wil dat het Rucphense college van B en W een lobbytraject begint richting de Tweede Kamer, samen met andere Brabantse burgemeesters. De fracties willen er in het eerste kwartaal van 2019 over geïnformeerd worden.

,,We doen al wat we kunnen", zei burgemeester Marjolein van der Meer Mohr woensdag tijdens de raadsvergadering in eerste instantie over de motie. En: ,,Mijn invloed is beperkt. U kunt ook via uw eigen politieke kanalen aandacht vragen voor het probleem.”

Volledig scherm Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr © RAMON MANGOLD

Maar uiteindelijk vond ze, dat je stem laten horen best positief is en geen kwaad kan.

De PVV vond de motie ‘niks toevoegen’ en daar was de VVD het in grote lijnen mee eens. Volgens VVD-woordvoerder Johan Suijkerbuijk duurt het ‘gemiddeld nou eenmaal een tot twee jaar’ voordat een nieuwe wet door de Tweede Kamer is. ,,De opdracht die in deze motie staat is eigenlijk dus niet uitvoerbaar.” Maar uiteindelijk ondersteunde de VVD de motie wel. De PVV niet. ,,Ondermijning heeft de landelijke aandacht en de burgemeester zet zich al in", vond voorman Ad Vissenberg.