Rucphense ambtenaar graaide 21.000 euro uit de kas, 120 uur werkstraf

Ontruiming van Roosendaalse villa uitgesteld; gemeente wacht rechtszaak af

15:57 ROOSENDAAL - De villa aan de Wouwseweg 36 in Roosendaal wordt dinsdag niet ontruimd. De gemeente had een deurwaarder de opdracht gegeven het huis leeg te halen, maar wacht nu een rechtszaak af die in april op de rol staat.