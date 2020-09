Rucphens plan voor meer koeien in de stal onderuit gehaald

De Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd. Het is volgens de hoogste bestuursrechter in strijd met Wet natuurbescherming. Want ook al stoot een duurzame stal met meer melkvee erin minder ammoniak uit, al die koeien komen wel in de wei te staan. Daar produceren ze ook stikstof die schadelijk is voor Natura 2000-gebieden in de buurt. Deze gevolgen had de gemeente in het rekensommetje van de stikstofuitstoot moeten meenemen. ,,Er is alleen gekeken naar de emissie per dierplaats en niet naar de rest‘’, zegt een woordvoerster van de BMF.