Rucphens bedrijf was zenuwcentrum groothandel in drugsgrondstoffen

Rucphen/Den Bosch -Een enorme groothandel die grondstoffen leverde aan zowat alle criminele makers van synthetische drugs in Zuid-Nederland. Aangestuurd vanuit het 'zenuwcentrum' in Rucphen, met opslagloods in Roosendaal en distributiecentrum in Den Bommel. Daar stuitte de politie in mei 2015 op de nog steeds grootste opslag van drugsgrondstoffen ooit ontdekt in Nederland, in totaal ruim 50.000 liter: genoeg voor 7.000 kilo xtc én een zwijgzame, voorzichtige hoofdverdachte.

Volledig scherm Het drugslab dat werd ontdekt onder een loods aan de Grauwe Polder in Etten Leur. De distributiebende zou ook dit lab hebben bevoorraad.

Zes labs

Dat is het beeld dat komt bovendrijven na de eerste dag van het strafproces woensdag in Den Bosch tegen zes verdachten uit de verboden grondstoffenhandel. Tijdens invallen op onder meer 19 mei 2015 rolde de politie ook zes xtc-en amfetaminelabs op die door de criminele groothandel zouden zijn bevoorraad: een lab aan de Grauwe Polder in Etten-Leur, twee in Someren en drie in Weert, Zaltbommel en Heerhugowaard.

Expeditieweg

Hoofdverdachte Ronnie den B. (51) was volgens het Openbaar Ministerie de de spin in het drugsweb. Vanuit een bedrijventerreintje aan de Expeditieweg in Rucphen coördineerde hij een reeks kleine ondernemingen die de illegale handel moest faciliteren, aldus het OM. Daarbij zouden zijn mede-verdachten betrokken zijn geweest als eigenaren en werknemers of hulpjes van onder meer twee autoverhuurbedrijven.

Quote Ik word nu niet bedreigd. Maar als ik openheid van zaken geef, kan dat wel gebeuren Hoofdverdachte Ronnie den B.

Party King

De mega-drugszaak heeft een directe link met het geruchtmakende onderzoek rond Party King, het cateringbedrijf annex 'ontmoetingscentrum voor criminelen' in Best waar de politie honderden Brabantse drugsboeven afluisterde. Een van de gefilmde bezoekers was Ronnie den B., bijgenaamd de Sigaar. Dat hij zich in Party King zou hebben ontpopt als 'grote leverancier van drugsgrondstoffen', zoals de politie stelt, ontkent de man in de rechtbank stellig: ,,Daar herken ik me niet in.''

De reactie van officier van justitie Nienke Le Fever: ,,Hebben wij al die afgeluisterde gesprekken over ketels en de locaties die u in België zou hebben dan verkeerd begrepen? Tegen een andere bezoeker zei u: ik heb 25 ton azijnzuur zitten. Maar ik kan geen chemicus vinden.''

Geliquideerd

Den B. beroept zich voor de rechters vaak op zijn zwijgrecht, zoals na vragen van de rechtbank over de identiteit van personen met wie hij zaken deed. Hij vertelt meteen waarom: ,,In die zaak Trefpunt zijn dingen gebeurd. Mensen zijn hun leven niet zeker. Ik word nu niet bedreigd. Maar als ik openheid van zaken geef, kan dat wel gebeuren.''

Trefpunt is een van de vele strafonderzoeken die voort zijn gekomen uit Party King. Een van de verdachten, Leon Viellevoye uit Moergestel, werd vorig jaar geliquideerd, een dag voordat hij in de rechtbank moest verschijnen, mogelijk als straf omdat hij gepraat zou hebben met de politie.

Trivium

De politie kreeg in het onderzoek rond de drugsgroothandel een goed beeld van het netwerk van leveranciers en afnemers van drugschemicaliën door steeds de busjes te volgen uit Rucphen. Agenten zagen de verdachten vaak instappen op het terrein aan de Expeditieweg. De ritten ging meestal naar de opslagloods aan de Wouwbaan in Roosendaal en de loods in Den Bommel. Ook zagen ze hoe daar chemicaliën en andere spullen werden ingeladen. De 'West-Brabanders' reden hun busjes vervolgens meestal naar het Trivium in Etten-Leur, waar een chauffeur van de 'klant' het busje overnam voor verder transport, vaak richting Oost-Brabant.

Door de busjes te blijven volgen, kwam de recherche uiteindelijk achter de adressen van afnemers en zekers zes labs plus enkele opslaglocaties van drugsgrondstoffen.

Strafeisen

Hoofdverdachte Den B. uit Capelle aan den IJssel was woensdag de enige verdachte die verscheen in de rechtbank. Zijn vijf mede-verdachten uit Roosendaal, Wernhout, Etten-Leur en Rotterdam kwamen niet opdagen. Ze lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaten van het Bredase kantoor TDNL.