Rucphenaren verplicht rond de tafel als bouwplan niet in bestemmingsplan past

Daarbij hoef je niet meteen te denken aan een informatieavond, het kan ook een brief zijn waarin de omgeving wordt geïnformeerd over het plan of zelfs een simpele mondelinge melding aan de buren. Het hangt af van de omvang en impact van een plan, zegt wethouder René Lazeroms.

Quote Ook bij eenvoudige zaken als een dakkapel is het verstandig je buren daarvan op de hoogte te brengen. René Lazeroms, wethouder Rucphen

Het Rucphense college van B en W heeft zich recent over de richtlijnen gebogen in welke gevallen zo'n dialoog verplicht is. Aanleiding daarvoor is de Omgevingwet die naar verwachting in 2021 van kracht wordt.

Overheid wil regels versimpelen

Met die wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De gedachte is dat het dan gemakkelijker wordt om bouwprojecten te starten.

Zo’n omgevingsdialoog is ook nodig, zegt wethouder Lazeroms, wanneer voor een bouwplan tijdelijk wordt afgeweken wordt van het bestemmingsplan. ,,Bij eenvoudige zaken, bijvoorbeeld de bouw van een dakkapel, hoef je geen dialoog te organiseren. Maar je moet er wel je buren bij betrekken.”

Gemeenteraad bepaalt wat waar mag komen

Voor de helderheid: in een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast wat op welke plek gebouwd mag worden: woningen, winkels, bedrijven, recreatie et cetera.

Minder bezwaren verwacht door omgevingsdialoog

Dat een omgevingsdialoog het aantal bezwaren tegen een bouwplan mogelijk vermindert, zou volgens Lazeroms ‘een goede bijvangst zijn'.

,,Maar de omgeving kan altijd bezwaar of beroep aantekenen nadat een vergunning is verleend. Dat recht blijft gewoon bestaan, of er nou een omgevingsdialoog is geweest of niet. Maar wij denken wel dat wanneer je voor de vergunningverlening rond de tafel gaat, de kans op consensus groter is dan wanneer je dat niet doet.”

De nieuwe gemeentelijke richtlijnen voor de Omgevingsdialoog zijn onderdeel van de verordening Participatie en inspraak die op 1 juli van kracht werd. Mensen die een omgevingsvergunning aanvragen vanwege een bouw- of sloopplan, krijgen de nieuwe richtlijnen voor de omgevingsdialoog op het gemeentehuis aangereikt.