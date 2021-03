Rucphenaren kunnen dit jaar nestkastjes hangen; provincie draagt 1000 euro bij

Een vijftigtal Brabantse projecten kunnen rekenen op subsidies variërend van 500 tot 10.000 euro. De Natuurwerkgroep krijgt het geld uit de pot Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant. Cees Terpstra van de NatuurWerkgroep is blij met elke bijdrage dus ook deze. ,,Met Natuur in de kern delen we nestkasjes, boompjes, struiken, plantjes en bloemenzaad uit aan de inwoners van onze dorpen.‘’

Na Sprundel, Schijf en Zegge is dit jaar de kern Rucphen aan de beurt. Gemiddeld maken zo'n vijftig inwoners van het aanbod gebruik. De NatuurWerkgroep voert de actie in samenwerking met de gemeente en de heemtuin Rucphen uit. Een vrijwilliger bij de heemtuin timmert de nestkastjes onder andere voor dit project. Het idee achter Natuur in de kern is meer natuur naar de dorpen toe brengen. Voor het welzijn van plant, dier en mens.

Cees Terpstra weet de kanalen voor natuurfondsen inmiddels wel te vinden. Eerder werd het zadenproject Flower Power al door de provincie gesubsidieerd. Ook het Forest Fitness initiatief kreeg een bijdrage van 5000 euro uit de prijsvraag Natuur in Eigen Hand. De jury vond het een originele manier om een actueel probleem op de kaart te zetten. Terpstra: ,,Elke bijdrage - groot of klein - is welkom.‘’

Forest Fitness in Rucphen zorgt voor een ‘fit bos’, waarbij schimmels, wormen, aaltjes en kevers zorgen voor een levende en vooral gezonde bosbodem. Oud productiebos wordt daarbij vervangen door divers loofbos. Volgens de jury is dat een originele manier om een actueel probleem op de kaart te zetten.