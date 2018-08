‘Rucphenaar klem bij huishoudelijke hulp’

'Schoon en leefbaar'

Gealarmeerd door een storm van kritiek op de Roosendaalse aanpak dook Jongenelis in de gang van zaken in zijn eigen gemeente. Roosendaal stapte af van het toekennen van vaste uren en ging werken op basis van het principe ‘een schoon en leefbaar huis.’’ Rucphen volgt dat voorbeeld.

Jongenelis over zijn insteek: ,,Ik was ook benieuwd wat er gebeurt als mensen klagen.’’ Wat het raadslid hoorde was dat klagers -vaak met veel moeite en lang wachten- er wel wat huishoudelijke hulp bij kregen. Tegelijk ziet hij een verschil in mondigheid als hij kijkt naar het verzet in de buurgemeente: ,,En wie níet klaagt, staat hier met lege handen.’’