Rucphen zoekt buurtverbinders

Het om een proef die in juni in Rucphen begint en bij succes volgend jaar wordt 'uitgerold' in de andere kernen van de gemeente.

Kruiswerk

Het Kruiswerk hoopt zo'n 6 tot 8 mensen te vinden die buurtverbinder willen worden. Denie de Jong, secretaris van Kruiswerk Rucphen: ,,We houden 12 juni een open avond in dorpshuis Agora waarop voorlichting wordt gegeven over dit project. We hopen dan voldoende Rucphenaren warm te maken die een driedaagse scholing tot buurtverbinder willen volgen."

Die opleiding wordt betaald uit het subsidiepotje dat de gemeente beschikbaar stelde. ,,Buurtverbinders worden getraind om mensen met problemen in beeld te brengen en indien nodig professionele hulp in te schakelen. Het project geeft eigenlijk concreet handen en voeten aan ideeën om eenzaamheid te bestrijden."

Aankloppen

Kloppen buurtverbinders gewoon bij mensen aan? ,,Inderdaad, zo zie ik het wel voor me. Buurtverbinders zullen veelal mensen zijn die al lang in een wijk wonen of in ieder geval behoorlijk wat mensen in de buurt kennen. Als iemand bijvoorbeeld een partner verloren heeft en zich terugtrekt uit het sociale leven, kan een buurtverbinder net dat zetje geven om er weer eens naar buiten te gaan."

Naast de buurtverbinders bestaat het project ook uit een community-website, een online dorpsplein waar mensen elkaar ontmoeten. Maar wel met concrete mogelijkheden om iets af te spreken, zegt De Jong. ,,Als je bijvoorbeeld graag wandelt en je zoekt iemand voor de dinsdagochtend, kun je dat daar aangeven. Maar ook aankondigingen van bijeenkomsten, open avonden, verenigingsnieuws noem maar op. Het bijzondere is dat inwoners de invulling van de site zelf bepalen. Als voorbeeld voor de site geldt voorlopig mijnbuurtje.nl dat al in zo'n 35 Nederlandse gemeenten draait.