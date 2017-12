Rucphen worstelt met openbaar vervoer

150 kerststallen in alle soorten en maten in Wouwse Lambertuskerk

14 december WOUW - ,,Ge krijgt hier iets dat ge nog nooit hebt gehad. Hier gaan mensen over tien jaar nog over praten", aan het woord is Frans de Medts (75) uit het Belgische Wildert als hij over 'zijn' kerststallententoonstelling in de Wouwse Lambertuskerk spreekt.