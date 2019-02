Rucphen wil ‘veel bezoekers’ trekken met Leisurepark Binnentuin

RUCPHEN - Nee, nee, op die miljoen bezoekers van de Binnentuin wil Martien de Bruijn niet afgerekend worden. ,,Dat is maar een stip aan de horizon", zegt de wethouder die sinds de laatste verkiezingen kartrekker is van het ambitieuze toeristische project in de gemeente Rucphen. ,,Het is een streven dat aangeeft dat we er een heleboel mensen mee willen trekken.”

Wat Martien de Bruijn wél durft te garanderen is dat Leisuregebied Binnentuin (het ruim 19 hectare grote gebied rondom Skidome) in 2030 klaar is. ,,Vermoedelijk eerder, gezien de mijlpaal die we bereikt hebben met het ontwerp-bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt.”

Vakantieparken

Al sinds 2007 wordt gesproken over het project dat de toeristisch-recreatieve sector in Rucphen een boost moet geven. In het gebied ís al van alles op terrein van sport en ontspanning, zoals zwembad, skihellingen, atletiekbaan, sporthal, heemtuin et cetera. Maar huisjesparken, een escaperoomattractie en een hotel zouden de driehoek die nu voor een deel nog uit boerenland bestaat, nog veel aantrekkelijker maken.

Volledig scherm Zo ziet de tekening van de Binnentuin eruit met in het midden de twee skihellingen van Snow World. Ten noorden van de vijver het ene vakantiepark (122 huisjes) en links onder in de kleine driehoek het andere, met 16 huisjes, vooral bedoeld voor sporters die een soort hoogtetraining willen doen. Het onderste witte vierkant is bestemd voor een hotel (of andere activiteit). © Gemeente Rucphen

Daarvoor zijn ondernemers nodig die er geld in willen steken, want zelf investeren kan de gemeente maar tot op zekere hoogte. Nadat de eerste versie van het voorlopige bestemmingsplan in 2017 het licht zag, werden de ambities dan ook versoberd, ook al om beter aan te sluiten bij de wensen van de eigen inwoners. Exit dierentuin, exit wielermuseum, exit BMX-baan. Daarnaast werd flink geschoven met aantallen parkeerplaatsen en werd ook het entreeplein aan DeBaanvelden geskipt.

Tekort

Het totaalplan vraagt nog een gemeentelijke investering van zo’n 7,5 miljoen euro (inclusief sporthal, zwembad, wieler-, atletiek- en tennisbanen), te betalen uit de reserves. Door de verkoop van grond komt geld terug, maar op de grondexploitatie is volgens de wethouder nog steeds een tekort van 1,6 miljoen euro voorzien.

Crisiswet

Het is essentieel, zegt De Bruijn, dat het project sinds vorige maand onder de zogeheten Crisis- en Herstelwet valt. Die wet werd in 2010 van kracht om vastgelopen bouwprojecten vlot te trekken (in heel Nederland gaat het om 58 projecten). Kern is dat procedures sneller gaan en risico's worden beperkt. ,,Ondernemers hoeven niet op voorhand te betalen voor infrastructuur, maar uiterlijk pas bij de vergunningverlening.”

Volledig scherm Archieffoto van zwembad De Vijfsprong in Rucphen tijdens een Halloweenactiviteit. Het zwembad is verouderd. In maart presenteert het college van B en W drie scenario's voor hetzij nieuwbouw hetzij opknap, al dan niet in combinatie met een facelift voor het buitenbad. © PETER VAN TRIJEN

Voor de twee vakantieparken die ingetekend staan, bestaat serieuze belangstelling, zegt De Bruijn. ,,Er is een klein plan voor 16 huisjes aan de Bosheidestraat, dat heet Heather Peak, gericht op sporters. In de huisjes is een bepaalde luchtdruk waardoor ijle lucht wordt nagebootst. Het andere park omvat 122 huisjes en komt rondom de vijver.”

Quote Als het bestem­mings­plan is vastge­steld gaan we actief op zoek naar een gegadigde voor een hotel met zo'n 40 kamers. De Reiskoffer in Bosschen­hoofd vind ik een mooi voorbeeld

Martien de Bruijn, Wethouder Rucphen

Voor een hotel met zo'n veertig kamers is belangstelling, maar geen gegadigde. Of het er komt, hangt af van de andere ontwikkelingen in de Binnentuin. Autonome behoefte aan hotelbedden is er in West-Brabant niet echt, maar De Bruijn is optimistisch. ,,Als het bestemmingsplan is vastgesteld, gaan we actief zoeken. De Reiskoffer in Bosschenhoofd vind ik een mooi voorbeeld, met zowel toeristen als zakelijke gasten.”

Volledig scherm Luchtopname van Skidôme in 2013 © Robert van den Berge

Nicky Broos van Skidôme, dat onlangs werd overgenomen door het veel grotere Snow World, overweegt een attractie met zo'n vijftien escaperooms bij de skihallen te bouwen. De bouw van bowlingbanen (waarvoor de vergunning al binnen is), begint hij binnenkort, zei hij onlangs.

Snel

Als de raad het ontwerpbestemmingsplan in mei vaststelt, kan het snel gaan met de uitvoering van de plannen, denkt De Bruijn. ,,De randvoorwaarden zijn zo goed, dat ondernemers er beslist mee uit de voeten kunnen. In maart valt eerst de beslissing over het binnenzwembad: renovatie en/of nieuwbouw. Ik verwacht dat ons aandeel in de plannen binnen drie jaar klaar is.”

Wie een vergunning aanvraagt, moet op bepaalde plekken rekening houden met flora (houtwallen) en fauna (dwergvleermuizen) en archeologische vondsten. Investeerders moeten dat laten onderzoeken en zorgen dat die belangen niet in de knel komen.