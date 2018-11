Rucphen wil schoolpleinen spannender maken

Om dat te bereiken wil de gemeente ze oppimpen en vergroenen, zegt wethouder Martien de Bruijn (sport), zodat kinderen er zowel tijdens als na schooltijd gaan spelen. ,,Hoe de pleinen uitdagender gemaakt kunnen worden, dat weten we nu nog niet. Dat is onderwerp van overleg tussen ons en de scholen. Ik ga ervan uit dat er medio 2019 uitvoeringsplannen liggen hoe we er vorm aan kunnen geven.”

Ontdekken

Ad Goossens, bestuurder van diverse openbare basisscholen in de regio waaronder 't Palet in Rucphen, is wel te porren voor het pimpplan. ,,Ik denk dat het past bij het moderne onderwijs. Wij zetten op onze scholen hoog in op samenwerken en ontdekken. Het zou mooi zijn als ook de schoolpleinen daar bij zouden kunnen aansluiten. Je zou kunnen denken aan een ontdekhoek bijvoorbeeld en dingen met water om het allemaal wat spannender te maken. Een klimrek is al gauw te gewoon, hoe mooi ze soms ook zijn. En grote vlakken vol met stoeptegels, die bieden voor de kinderen van nu echt veel te weinig uitdaging.”

Goossens realiseert zich dat het een behoorlijke opgave is om alle schoolpleinen uitdagender te maken. ,,Wij hebben wel geld voor onderhoud van schoolpleinen, maar voor oppimpen met sport- en spelvoorzieningen niet. Er zijn trouwens ook andere manieren om kinderen aan het bewegen te krijgen, zoals het inzetten van extra geschoold personeel, zoals sommige gemeenten doen.”

Quote Ontdekken en samenwer­ken is belangrijk binnen onze lessen, het zou mooi zijn als de schoolplei­nen daarbij aan zouden kunnen sluiten Ad Goossens, Directeur Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Volgens wethouder De Bruijn heeft basisschool De Vindplaats in Schijf al gebruik gemaakt van een provinciaal potje om de speelplaats uitdagender te maken. ,,En ik weet dat ze er in Zegge over na aan het denken zijn. Wij trekken er als gemeente geen extra geld voor uit. Aanpassingen zullen wat ons betreft uit de bestaande gemeentelijke budgetten moeten gebeuren.”

Sportnota

Het schoolpleinenpimpplan is een van de actiepunten uit de herziene Sportnota die het college van B en W binnenkort voorlegt aan de gemeenteraad. Een ander voornemen uit de nota is het aanleggen van trimparcoursen in elk van de vijf dorpen van de gemeente. Bekeken wordt waar er bij wijze van proef alvast eentje kan worden aangelegd. Veertien meer ambitieuze voornemens uit vorige Sportnota zijn geschrapt, waaronder onder meer: een sportdeelnameonderzoek, subsidie voor seniorensporters en het stimuleren van nieuwe sportevenementen.