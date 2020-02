Rucphen wil nog steeds ‘grote dingen’ in de Binnentuin

Komend half jaar wil de wethouder de aanloop naar een nieuw zwembad afronden. ,,Dan kunnen we de raad in juli een besluit voorleggen. Is er groen licht, dan kunnen we in september, oktober gaan bouwen.’’

De gemeente ziet het terrein waar het (overdekte) bad moet komen als een draaispil. Met het rooien van bomen, de sloop van de oude entree en het vervangen van ondergrondse leidingen wordt weer een stap naar nieuwbouw gezet. Al eerder werd besloten het buitenbad niet meer open te doen. In maart wil De Bruijn nieuwbouwtekeningen en een bijbehorend prijskaartje hebben. Vervolgens kan de raad een definitief besluit nemen.

’Mijn belangrijkste taak’

Zulke concrete acties weerleggen geluiden dat de verdere invulling van het sport- en recreatiegebied zou stagneren. Nu sportverenigingen (tennis, atletiek, wielrennen, handbal en hockey) nieuwe faciliteiten hebben, wil de gemeente juist de toeristisch/recreatieve functie van de Binnentuin uitbouwen. Een klus voor de komende twee jaar, die de wethouder ‘mijn belangrijkste taak’ noemt.

Volledig scherm Wethouder Martien de Bruijn bij een tekening van de Binnentuin. © Pix4Profs/Peter van Trijen

Alles wat er wordt ontwikkeld economisch rendabel moet zijn, is het idee. Tegelijk moet helder zijn wie voor welk deel aan de lat staat, zoals De Bruijn dat noemt. Zo zijn marktpartijen aan zet voor bijvoorbeeld de bouw van een hotel (al dan niet met sauna of wellness) en vakantiehuisjes. Ook de exploitatie van de sporthal is nog een factor.

De wethouder schildert desgevraagd een beeld waarbij drie grote partijen een rol hebben: de gemeente voor het nieuwe zwembad, een investeerder voor een huisjespark én SnowWorld, dat Skidôme een jaar geleden overnam. ,,Een grote speler, met een internationale visie, die grootse plannen heeft.’’

Even afwachten

SnowWorld kwam meteen met een strategie, maar is die nu concreet aan het maken. ,,Voor ons is dat ook nog even afwachten.’’ Duidelijk is dat de wintersportreus klanten onder meer met horeca aan het complex in Rucphen wil binden. ,,Slechts één op de drie komt puur voor het skiën’’, weet de wethouder.