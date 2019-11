Rucphen wil komende jaren 500 woningen bouwen

Over de Woonvisie neemt de gemeenteraad op 11 december een besluit. Wethouder Martien de Bruijn wil vaart maken. ,,Na de crisis is de woningmarkt nu volop in beweging. Hoogste tijd dus om het beleid voor volkshuisvesting bij te stellen.” Rucphen telt op het moment 22.571 inwoners, voor wie er in totaal 9.690 woningen zijn. Het gemiddelde is becijferd op 2.33 bewoners per onderkomen.