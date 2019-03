Rucphen wil doorkomst Vuelta ‘aankleden’

De Spaanse wielerwedstrijd start in augustus 2020 naar Nederland en komt tijdens de derde etappe in West-Brabant ook door Rucphen, St. Willebrord en Sprundel. ,,We willen kijken hoe we andere evenementen kunnen laten aansluiten bij de Vuelta", zegt sportwethouder Martien de Bruijn. ,,We vormen een werkgroep, onder meer met de Dorpenomloop, om te bekijken wat mogelijk is.”

Budget

Een budget is er niet, zegt De Bruijn. ,,Nee, omdat we nu nog niet wat we gaan doen. Maar er is vanuit het ministerie wel een budget beschikbaar voor topsportevenementen. Daar kunnen we wellicht gebruik van maken.”

Volledig scherm Wethouder Martien de Bruijn enige tijd geleden tijdens een training voor het NK wielrennen voor ambtenaren. © peter van trijen/pix4profs

Hij is in ieder geval erg blij met de doorkomst van het wereldberoemde Spaanse wielerevenement. ,,De organisatie van de Vuelta wil ook graag verhalen vertellen van de regio's waar ze doorheen komen. Met name de historie van het Willebrordse vinden ze interessant. Ze hebben zich echt verdiept in de Spaanse achtergrond van St. Willebrord en willen het verhaal van de Spaanse nederzettingen in West-Brabant graag vertellen.”

Start

De Spaanse grote ronde begint met een ploegentijdrit in Utrecht, de tweede etappe voert van Den Bosch terug naar Utrecht en de derde etappe is een race met start en finish in Breda.