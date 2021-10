Rucphen wil betrokken worden bij plannen voor Visdonk

Dat antwoordt Van der Meer Mohr op vragen van CDA’er Tosca Goorden. Zij klom in de pen, toen zij hoorde van de plannen van de VLP om van Visdonk de nieuwe natuurparel van Roosendaal te maken. Die plannen kwamen de VLP op een hoop kritiek te staan. Het beoogde gebied waarin de VLP de mogelijkheden hiertoe wil onderzoeken, beslaat immers een groot deel van buurgemeente Rucphen. Vooral agrarische ondernemers uit Schijf voelden zich overvallen door die plannen, ze wisten van niks en vrezen voor de toekomst van hun bedrijven.

Partners

Voorlopig wacht Rucphen het vervolg af. Na de tumultueuze inspraakbijeenkomst waarbij een hoop agrariërs hun ongenoegen over het plan uitten, besloot de VLP het plan deels opnieuw onder de loep te nemen. Het is niet duidelijk wanneer de gemeenteraad hier weer over praat.