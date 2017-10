Rucphen werkt aan turfhistorie

De Rucphense wethouder René Lazeroms looft de laagdrempelige wijze waarop de expo de turfwinning in beeld brengt. ,,Het is een vervolg op een project uit 2013", licht hij toe.



In dat jaar werd in de Oude Zoek in Schijf ook, onder grote belangstelling, een eerste veenpaal in de gemeente geplaatst. ,,Nu worden er twee kleine veenpalen geplaatst langs de Schijfse Vaartkant en de Rucphensebaan", kondigt Lazeroms aan.



Als die veenpalen er staan, moeten vier cultuurhistorische routes de geschiedenis van de turfwinning gaan versterken. Route A biedt wandelroutes van 9,5 en 8,3 kilometer in het gebied Pannenhoef-De Moeren.



Die wandeling vormt een combinatie met een route van 17 kilometer in het gebied rond het met Infocentrum Verdwenen Venen in de Zwarte Schuur.