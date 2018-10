Rucphen werkt aan Lokale Alliantie om misbruik ouderen tegen te gaan

Die moet financieel misbruik van ouderen zien te voorkomen, een idee van minister Hugo de Jonge van Welzijn dat intussen door zo'n 35 gemeenten werd opgepakt.

Netwerk

Een lokale alliantie is een netwerk van commerciële en niet-commerciële private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen met elkaar uitwisselen. Deelnemers zijn bijvoorbeeld politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten en (thuis-)zorginstellingen.

In Rucphen is deze week een aantal mensen voor de tweede keer bij elkaar geweest om over de oprichting van zo'n Lokale Alliantie te praten. Onder hen onder meer een notaris, maar ook de Kruisvereniging en een belangenbehartiger dementie. ,,Er waren inleidingen van een huisarts over eenzaamheid en kwetsbaarheid van ouderen, maar er was ook iemand van de Rabobank die over bewindvoering sprak", zegt Denie de Jong van de Kruisvereniging.

Quote We denken nog na over de rechtsvorm die de Lokale Alliantie moet krijgen Denie de Jong, Secretaris Kruiswerk Rucphen

Afgesproken werd een zogeheten kopgroep te formeren die de kar trekt en belast is met het verder vorm geven van de alliantie. ,,Op dit moment heeft de Lokale Alliantie van Rucphen nog geen rechtspositie", zegt De Jong. ,,We denken nog na over de rechtsvorm die de alliantie moet krijgen.”

Aanjaagteam

In mei van dit jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid een aanjaagteam ingesteld om de lokale allianties te ondersteunen. Toen kwamen ook de Rucphenaren voor het eerst bijeen. Op 1 januari 2018 waren er 16 lokale allianties in werking en 19 in oprichting. Inmiddels werkt het landelijke aanjaagteam in 20 regio’s samen met lokale partners aan de oprichting van een lokale alliantie.

Volledig scherm Wethouder Suzanne Breedveld was zelf bij de eerste bespreking van de Lokale Alliantie in mei. Ze is blij met het initiatief. © CDA Rucphen