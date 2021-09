Rucphen stapt per 2023 over op Saver bij inzameling van huishoudelijk afval

Beschonken automobi­list rijdt met auto tegen boom en belandt in sloot in Sprundel

11:53 SPRUNDEL - Een 40-jarige automobilist uit Achtmaal is woensdagavond met zijn auto tegen een boom gereden aan de Bosstraat in Sprundel. De man, die onder invloed was van alcohol, belandde daarna met zijn auto in de sloot.