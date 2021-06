Rucphen scoort steeds beter in de maatschappelijke ondersteuning

Wethouder Suzanne Breedveld is er trots om. ,,De behaalde resultaten stemmen me enorm trots. De toekomst zit hem in samen zoeken naar oplossingen. Onze inwoners nemen zelf de regie. Ze kloppen aan bij de gemeente als dat nodig is.‘’

Breedveld prijst de ambtenaren aan het Zorgloket, die ook in coronatijd de dienstverlening voorop stelden. ,,Cliënten kunnen rekenen op een meedenkende houding van onze professionals. Ondanks de beperkingen door corona krijgt ons team een hogere waardering van onze cliënten. Zo’n compliment breng ik graag over op onze mensen en op de zorgaanbieders. Zorg is geleverd onder heel lastige omstandigheden. En toch zijn ze daar heel goed in geslaagd.’’

Hulpvraag

In 2020 slaagde 80 procent van de cliënten erin om samen met gemeente en zorgaanbieders op zoek te gaan naar een oplossing voor de hulpvraag. Een jaar eerder was dat nog 75 procent. Ook het aantal cliënten dat vond dat zij op tijd geholpen werden steeg van 66% in 2019 naar 73% in 2020. De waardering voor de keukentafelgesprekken was een 7,7. In voorgaande jaren lag dat nog op 7,4 en 7,1.

Mogelijk kan de bekendheid van het Zorgloket nog verbeteren. Volgens het rapport weet 43 procent van de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook de respons noemt Breedveld goed: 430 van de 811 cliënten (53 procent) heeft de vragenlijst ingevuld.