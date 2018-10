Rucphen pakt permanente bewoning campings aan

Clubkas spekken met 'Feest voor elkaar in Hoeven'

9 oktober HOEVEN - Een braderie op touw zetten of een Halloween-feest? Bel Charona van den Berg. De 27-jarige duizendpoot uit Hoeven draait haar hand niet om voor een feestje of evenement meer of minder. De nieuwste loot aan haar organsiatietalent: het 'Feest voor elkaar!' Volgens Charona een slimme manier om de clubkas te spekken.