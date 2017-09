Juriste: 'Rucphen niet helder over bouwruimte'

7 september RUCPHEN - De gemeente Rucphen is allerminst helder over de actuele woningbouwcapaciteit. Die waarschuwing geeft juriste Marga Asbreuk de politiek mee namens bewoners die tegen het bouwplan Hazelaarstraat in St Willebrord zijn. Wethouder René Lazeroms bestrijdt haar argumentatie en ontkent met klem dat er grote verschillen in de cijfers zijn.