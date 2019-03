Rucphen legt kritiek op onderzoek aanvliegroute naast zich neer

Een op vier West-Brabanders gaat voor populis­tisch rechts. Maar drie op vier niet

9:28 BREDA - De trend dat West-Brabant rechtser stemt dan de rest van de provincie zet zich voort. Want terwijl het CDA met name in het oosten van Brabant stand houdt, duikt Forum voor Democratie vanuit het niets massaal op in de Westhoek.