Rucphen legt autoverhuurbedrijven onder de loep in strijd tegen ondermijning

Autoverhuurbedrijven staan er volgens politie en justitie om bekend nogal wat foute klanten te bedienen, bijvoorbeeld criminelen die busjes nodig hebben voor vervoer van drugs of wapens. Het benoemen van dit type bedrijf als risico-categorie gebeurt in de hele regio in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit: de vermenging van onder- en bovenwereld. Veel verhuurbedrijven hebben de administratie niet op orde, bouwen verborgen ruimtes in busjes in en werken ongewoon veel met contant geld.

Bonafide of malafide?

Ook kapsalons, cadeauwinkels, uitzendbureaus, transportondernemingen, autohandelaren, afvalbedrijven, vastgoedondernemingen, shisha lounges, sloopbedrijven en im- en exportbedrijven vallen in Rucphen in de risicocategorie waarvoor een zogeheten integriteitstoets verplicht is. Die toets werd landelijk in 2003 mogelijk gemaakt met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Met de Bibob wordt gecheckt of een ondernemer bonafide is. De Bibob-toets wordt in Rucphen overigens ook toegepast bij mensen die een huis willen bouwen boven de 350.000 euro (regionaal ligt die grens op 500.000 euro).

Verhuizing naar andere gemeenten voorkomen

Volgens de gemeente Rucphen is er geen directe aanleiding om te veronderstellen dat de drie autoverhuurbedrijven in Rucphen auto's of busjes zouden verhuren aan criminelen. Maar de bedrijven worden als risico-categorie toegevoegd om een zogeheten waterbed-effect te voorkomen: bedrijfsverplaatsing naar andere gemeenten.

Volledig scherm Motorclubs ‘met groepssymbolen waarbij dreiging met geweld onderdeel is van de groepscultuur’ zijn niet welkom in Rucphen. © ANP

Vechtsport en motorclubs in de ban

De gemeente Rucphen trekt de teugels ook aan als het gaat om de eventuele organisatie van vechtsportgala’s, met bijvoorbeeld kooigevechten of kickboksen. Die kunnen niet zonder een vergunning georganiseerd worden en ook motorclubs zijn niet welkom in Rucphen om een bijeenkomst te houden. Het gaat om Outlaw Motor Gangs: clubs waarvan de leden ‘affiniteit met motorrijden uitdragen met herkenbare groepssymbolen waarbij dreiging met geweld en verstoring van de openbare orde onderdeel zijn van de groepscultuur’.

De raadscommissie algemeen bestuurlijke zaken praat donderdag 11 april over de aanpassingen in de apv.