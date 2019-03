Rucphen krijgt zijn nieuwe onderscheidingen

Vrouw die mogelijk was ontvoerd in busje in Roosendaal is terecht, verdachte aangehou­den

14:48 ROOSENDAAL - De vrouw die volgens meerdere ooggetuigen op een kruising in Roosendaal een bestelbusje was ingetrokken, is terecht. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. Ook de vrouw zit op het politiebureau. Ze gaan beiden een verklaring afleggen over wat er is gebeurd.