Rucphen krijgt ook eindelijk glasvezel

De aannemer is gecontracteerd, het tijdpad uitgezet. In het buitengebied van de gemeente Rucphen wordt de komende maanden hard gewerkt aan het aanleggen van bijna 120 kilometer glasvezel. ,,We hadden de puzzel liggen, maar die moest nog even in elkaar vallen'', zegt Fred da Graça.