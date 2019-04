Rucphen houdt het voorlopig bij één irritant pieptoon-apparaat

Irritante pieptonen

Een mosquito is een apparaat dat een irritante pieptoon veroorzaakt, bedoeld om hangjongeren te verjagen wanneer ze overlast veroorzaken op een bepaalde plek. Momenteel hangt er alleen zo'n mosquito bij een appartementencomplex aan de Gagelrijzen in St. Willebrord. De pieptoon heeft een zodanig hoge frequentie dat die alleen voor jongeren tot ongeveer 25 jaar hoorbaar is. Hoe lang de mosquito blijft hangen, wordt per geval bepaald; dat wordt vanaf 1 juni in algemene plaatselijke verordening van Rucphen opgenomen.

Mosquito in strijd zijn met mensenrechten?

De mosquito is afkomstig uit Engeland en werden in 2006 in Nederland geïntroduceerd. Vanaf 2009 werd het apparaat door diverse landelijke politieke partijen ter discussie gesteld omdat het in strijd zou zijn met een aantal mensenrechten. De VNG adviseerde gemeenten in 2011 terughoudend met de mosquito om te gaan. Volgens de fabrikant werden sinds 2006 1.500 mosquito-systemen in Nederland geplaatst en levert normaal gebruik geen gehoorschade op.