Rucphen heeft vijf vraagbaken voor corona: ‘Kunnen mijn paarden nog naar een andere stal?’

SPRUNDEL - ,,Waar moet ik nu mijn dagelijkse portie frites halen?‘’ of ,,Wie kan er morgen een paar uurtjes op onze kinderen passen?‘’ Het zijn vragen, die de contactpersonen in Rucphen de voorbije dagen gesteld kregen.

De gemeente Rucphen heeft ervoor gekozen om gedurende deze crisistijd vijf informatiepunten voor hulpvragen omtrent corona in te stellen. Deels om de druk op het gemeentehuis weg te nemen. ,,Maar ook om de lijntjes zo kort mogelijk te houden‘’, zegt woordvoerster Agnes Bogers van de gemeente, ,,In elk dorp hebben we iemand bereid gevonden, die dagelijks een aantal uren telefonisch bereikbaar is of te mailen valt. Hier kunnen mensen terecht met al hun vragen of problemen rond het coronavirus. Zie het als een vooruitgeschoven post van de gemeente. Ons Zorgloket blijft trouwens wel de vraagbaak voor de 'gewone’ Wmo-vragen.‘’

Vijf mensen dus, die vanuit hun vakgebied of bestuursfunctie toch al een goed netwerk in eigen dorp hebben opgebouwd. Van het Sociaal Kultureel Werk, het Dorpswerk of de Dorpsraad bijvoorbeeld. ,,Als wij de mensen niet verder kunnen helpen, verwijzen we naar de juiste plek‘’, zegt Maria Timmers van Stichting Agora Rucphen.

Niet roodgloeiend

De coördinatoren zijn een week actief, maar roodgloeiend staat de telefoon nog niet. Timmers kreeg twee telefoontjes. ,,Een mevrouw belde om de stilte een beetje te doorbreken. Fijn dat u er bent, zei ze. De andere verzocht of er iemand de boodschappen kon doen.‘’ De Rucphense is blij met extra aandacht. ,,Zet maar in je verhaal dat ze me van acht uur 's morgens tot acht uur 's avonds mogen bellen. Op de site van de gemeente stond twee uurtjes in de ochtend, maar ik wil optimaal bereikbaar zijn.’’

Voor Renate Luijben uit Zegge geldt dat niet. ,,In de ochtenduren wel, 's middags rekent mijn werkgever op me, al werk ik wel van thuis uit. Mailen kan overigens altijd.‘’ Ze heeft haar diensten vanuit Dorpsraad aangeboden. Ook in Zegge houdt het aantal hulpvragen nog niet over. ,,De Zegse dorpsgemeenschap weet elkaar toch wel te vinden. Iemand was bezorgd of hij zijn paarden nog wel over kan plaatsen naar een andere paardenstal als de lockdown wordt ingevoerd.‘’

Sprundel Zorgt Voor Elkaar

Toon van der Sanden draait de corona-dienst voor Sprundel. Bij hem klopt de man van de dagelijkse patat aan. ,,Ik ken hem wel. Hij is dementerende en zijn dagelijks verzetje is de gang naar de snackbar. Dat hij daar nu voorlopig niet terecht kan, is moeilijk uit te leggen.’’ Van der Sanden verwijst behalve naar de gemeente ook door naar de website van Dorpswerk Sprundel. ,,Dan doorklikken naar Sprundel Zorgt Voor Elkaar. Daar plaatsen we alle informatie, namen en telefoonnummers die van belang zijn. Informatieve, maar ook opbeurende berichten zoals de spandoeken aan de wieken van de molen.‘’ Naast vraag is er ook aanbod. Vrijwel alle contactpersonen zijn al benaderd door mensen, die bereid zijn voor kwetsbare personen en ouderen boodschappen te doen.