Rucphen heeft over 2 jaar nieuw Dorpsplein

Zonnepar­kru­zie zindert na in Roosendaal, wethouder ziet toch kansen voor Nispen

6:00 ROOSENDAAL - Ondanks de verhitte discussie over zonneparken waarbij donderdag het CDA en de Roosendaalse Lijst elkaar in de haren vlogen, blijft wethouder Klaar Koenraad optimistisch over de kansen voor burgerinitiatieven zoals in Nispen. De coalitie koelde dit weekend af en praat komende week over de opgelopen politieke schade.