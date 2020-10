Rucphen heeft meer tijd nodig voor geluidonderzoek Verlengde Vosdonksestraat

RUCPHEN - De gemeente Rucphen heeft meer tijd nodig om akoestisch onderzoek uit te voeren aan de Verlengde Vosdonkseweg. De Raad van State gaf Sprundelaar Ron Kerkhof afgelopen zomer gelijk in zijn bezwaren over geluidsoverlast van de verbindingsweg vlak naast zijn woning.

Burgemeester en wethouders kregen van de hoogste bestuursrechter drie maanden de tijd om een nieuwe beslissing nemen op het bezwaarschrift van Kerkhof te nemen. ,,Gelet op de complexiteit van de situatie hebben wij de beslistermijn inmiddels verdaagd met zes weken‘’, schrijft het college in vragen van de Rucphense D66-fractie.

Inventariseren

Het betekent dat Rucphen rond 10 november met een nieuw akoestisch rapport komt waarin de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2028 zijn opgenomen. De gemeente is druk doende dat alles te inventariseren. Op basis van alle bouwplannen tot 2028 is een nieuw verkeersmodel opgesteld. Dat model dient weer als uitgangspunt voor een onderzoek naar de toekomstige verkeersintensiteit op de Verlengde Vosdonkseweg.

Het vorige geluidonderzoek naar verkeerslawaai op de weg werd door de Raad van State als ondermaats bevonden. Met die uitspraak haalde Ron Kerkhof (74) bewoner van de Koekoekstraat zijn gelijk. Hij stapte in mei naar de Raad van State met klachten over geluidoverlast van de verbindingsweg die in 2018 werd aangelegd. Zijn huis staat amper vijf meter van de verbindingsweg vandaan.

Geluidspieken

Kerkhof heeft een 4 meter hoge geluidscherm naast zijn woning gekregen, maar die helpt niet genoeg, vindt hij. ’s Nachts heeft hij last van harde geluidspieken van vrachtverkeer. Er wordt ook veel te hard gereden, stelde hij. Gemiddeld 60 kilometer per uur, waar vijftig is toegestaan.

Rucphen vond het niet nodig om nog eens te bekijken of de weg aan de geluidnormen van het bestemmingsplan voldoet. Maar omdat de aanleg vertraagd is, moet de gemeente de onderzoeksperiode tot 2028 verlengen. Daar komen andere cijfers uit door toenemend autoverkeer.

Matrixbord kleurt rood

De Raad van State wil ook dat de gemeente de hogere snelheid van het verkeer meeneemt. Het matrixbord pal naast de geluidswal geeft Kerkhof gelijk. Regelmatig kleurt de snelheidsmeter rood, harder dan vijftig dus.

Al tien jaar levert Ron Kerkhof juridische gevechten met de gemeente. Omdat de geluidswal in zijn ogen niet is aangelegd zoals bedoeld, komt het geluid aan zijn gevel boven de toegestane 48 decibel uit. In de opvatting van de bezwaarmaker zou de Verlengde Vosdonkweg er helemaal niet mogen liggen, dan wel opnieuw geasfalteerd moeten worden.

Hoewel de gemeente genegen is snelheidsremmende maatregelen te treffen, heerst twijfel over het nut van drempels en versmallingen, die weer extra geluid kunnen veroorzaken. ,,Er bestaan helaas geen remmende maatregelen die er voor zorgen dat niemand harder rijdt dan 50 in het uur en tegelijkertijd de doorstroming van het verkeer in stand houden’’, schrijft het college in antwoord op D66-vragen.