Rucphen haalt streep door 'klein' NK wielrennen

Manager sport Henk van Beusekom van de KNWU zegt dat het ‘kleine’ NK op Rucphens grondgebied nu helemaal van de baan is. Hij bevestigt dat de wielerunie in allerijl naar alternatieven zoekt. Aan het tweedaagse evenement nemen naar schatting duizend renners deel.

Rucphen dacht het evenement voor 5.000 euro binnen te halen. Bij die inschrijfkosten kwamen echter nog forse aanvullende organisatiekosten. Die zouden het totaalbedrag op circa een ton brengen. ,,De kosten zijn het kardinale punt’’, zegt Martien de Bruijn over het afhaken van zijn gemeente. ,,Natuurlijk is dit niet leuk. Maar het is nóg zuurder voor andere evenementen als we dit laten doorgaan’’, legt de sportwethouder uit, die ook financiën in zijn portefeuille heeft.

Een ton is niet te rechtvaardigen naar andere organisatoren en sportverenigingen, vindt het college. Rol speelt ook dat de commerciële waarde van het kleine NK veel kleiner is dan de strijd bij de mannenprofs en de vrouwen. Te meer omdat het niet op televisie wordt uitgezonden. Het ‘grote ‘NK wordt overigens op 30 juni en 1 juli gehouden in Hoogerheide.

Het gemeentebestuur hakte kort voor Pinksteren de knoop door, maar zegt dat de KNWU al eerder is gemeld dat het totaalbedrag niet te behappen was. De Bruijn: ,,We hebben echt alle mogelijkheden verkend om het geld bijeen te brengen. Maar het gat is onoverbrugbaar.’’ Begin dit jaar meldde Rucphen dat het een deel van de nationale kampioenschappen ging huisvesten.

In de tussenliggende maanden -waarin ook gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe college vielen- is gekeken of de kosten omlaag konden. Ingewijden spreken van een bijgestelde raming die uiteindelijk rond de 50.000 euro uitkwam. Zulke hoge kosten worden verklaard doordat de KNWU volgens de gemeente eist dat een professioneel organisatiebureau zorgdraagt voor de veiligheid (onder meer verkeersregelaars).