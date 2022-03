Rucphen haalt informateur uit eigen gelederen: oud-wethouder Bram Thijsse gaat aan de slag

RUCPHEN - Oud-burgemeesters, oud-wethouders en zelfs een gewezen minister; West-Brabantse gemeenten halen bestuurlijke zwaargewichten van elders om als informateur de coalitiebesprekingen in gang te zetten. Zo niet in Rucphen. Daar gaat RVP-er Bram Thijsse aan de slag.

Hij roept volgende week de lijsttrekkers van de zes partijen voor het eerst bijeen. ,,Dan hebben we een dag of tien nodig en dan moeten de kaarten wel geschud zijn’’, verwacht Thijsse, die namens de Rucphense Volks Partij tussen 2006 en 2010 zelf wethouder was.

Zeven zetels

Bij de laatste drie verkiezingen was Thijsse lijstduwer. In het bestuur van de RVP is hij nog altijd penningmeester. Met zeven zetels was de RVP onder leiding van Laura Matthijssen de grote winnaar van de verkiezingen. Tel de vijf VVD-zetels erbij op en er is een raadsmeerderheid. Vier jaar geleden werd het CDA erbij gehaald en kwam er een college met twee RVP-wethouders, één VVD-er en één CDA-er.

CDA-lijsttrekker Suzanne Breedveld houdt er al rekening mee dat ze niet terugkeert in het gemeentebestuur. Ze keert ook niet terug in de raad. ,,Ik heb tevoren aangegeven dat de verkiezingsuitslag bepalend is voor mijn toekomst. Met twee zetels staan we aan de zijlijn. Ik reken vooralsnog nergens op.’’

Jongste raadslid ooit

Bij het CDA doet zich de wonderlijke situatie voor dat de nummers 11 en 12 op de kandidatenlijst - Marlies van Trijp en de 19-jarige Eline van Kalmthout - meer stemmen binnenhaalden dan de nummer twee Tosca Goorden. Van Trijp heeft bedenktijd gevraagd, Van Kalmthout wordt het jongste raadslid ooit in de gemeente Rucphen.

PVV-voorman Ad Vissenberg kan met drie zetels op een lijst van zes mensen terugzien op een goed resultaat. Twee raadsleden stapten in de tussenliggende periode over. ,,Feitelijk hebben we een zetel terug gewonnen.’’ Van alle raadskandidaten haalde de Willebrordse lijsttrekker de meeste stemmen (791). Vissenberg hoopt dan ook dat zijn partij ditmaal niet op voorhand wordt uitgesloten.

De terugkerende PvdA en nieuwkomer Forza hebben allebei één zetel. Bestuursverantwoordelijkheid lijkt voor beide fracties nu niet weggelegd.