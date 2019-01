Rucphen groeit licht

Vier van de vijf dorpen binnen de gemeente Rucphen zagen vorig jaar hun inwoneraantal toenemen. Alleen het aantal inwoners van Schijf daalde, met veertien om precies te zijn. De stijging was het grootst in Sprundel, daar kwamen tachtig inwoners bij en ook in Rucphen was sprake van een relatief grote stijging (68 mensen). Het aantal inwoners in Zegge steeg met 23 inwoners en in St. Willebrord nam het aantal toe met 16 inwoners.

Licht

Rucphen groeit vanaf 2015 elk jaar licht, zo meldt de gemeente. In dat jaar telde Rucphen 22.233 inwoners, in 2016 22.276, in 2017 22.345 en in 2018 22.401. Met 9.056 inwoners is St. Willebrord nog altijd de grootste kern van de gemeente Rucphen. Daarna volgen respectievelijk Sprundel met 5.108 mensen, Rucphen met 4.794, Zegge (2.027) en Schijf (1.589).

Woningen