Rucphen: geen middelzware bedrijvigheid meer op Majoppeveld

Fotoalbum Roosendaler opnieuw beste on­der­wa­ter­fo­to­graaf van Nederland

1 oktober ROOSENDAAL - Raymond Wennekes uit Roosendaal is voor de tweede achtereenvolgende keer Nederlands Kampioen Onderwaterfotografie geworden. Wennekes behaalde dit weekeinde in De Meern waar de prijsuitreiking was, in drie van de vijf categorieën een top-3-notering en was daarmee de beste. In november vertegenwoordigt hij ons land tijdens het WK Onderwaterfotografie in Mexico.